Госдума поддержала повышение штрафов за агитацию в день тишины и выборов

https://static.news.ru/photo/4326631e-4515-11eb-a47d-fa163e074e61_660.jpg Фото: omsomolskaya Pravda/Global Look Press

Госдума приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий повышение штрафа за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода, а также в местах, где её проведение запрещено. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В настоящее время штрафы за агитацию по вопросам референдума вне агитационного периода, а также в местах, где агитация запрещена, составляют от 1 до 1,5 тысячи рублей для граждан, от 2 тысяч до 5 тысяч рублей для должностных лиц, и от 20 тысяч до 100 тысяч рублей для организаций.

Авторы проекта закона предлагают увеличить штраф от 5 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч до 50 тысяч для должностных лиц, и от 100 до 500 тысяч для юрлиц.

Авторами поправок выступила группа депутатов от фракции «Единая Россия» во главе с председателем комитета по контролю и регламенту Ольгой Севастьяновой и председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном.

Как сообщал NEWS.ru, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков раскритиковал предложение давать гражданам дополнительный день к отпуску или премии за участие в выборах. По его мнению, такая мера избыточна. Он добавил, что если власти хотят обеспечить явку людей на выборы, то следует их обязать на законодательном уровне, как это сделано в ряде зарубежных стран.