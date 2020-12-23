Госдума поддержала повышение штрафов за агитацию в день тишины и выборов

Госдума приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий повышение штрафа за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода, а также в местах, где её проведение запрещено. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.
В настоящее время штрафы за агитацию по вопросам референдума вне агитационного периода, а также в местах, где агитация запрещена,
Авторы проекта закона предлагают увеличить штраф от 5 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч до 50 тысяч для должностных лиц, и от 100 до 500 тысяч для юрлиц.
Авторами поправок выступила группа депутатов от фракции «Единая Россия» во главе с председателем комитета по контролю и регламенту Ольгой Севастьяновой и председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном.
Как сообщал NEWS.ru, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков раскритиковал предложение давать гражданам дополнительный день к отпуску или премии за участие в выборах. По его мнению, такая мера избыточна. Он добавил, что если власти хотят обеспечить явку людей на выборы, то следует их обязать на законодательном уровне, как это сделано в ряде зарубежных стран.