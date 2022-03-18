Депутат ГД поддержала идею наказывать за фейки о госорганах

Депутат ГД поддержала идею наказывать за фейки о госорганахДепутат Панькина: наказание за фейки о госорганах будет таким же, как и за фейки о ВС
Ответственность за распространение недостоверной информации о работе государственных органов за рубежом и за их дискредитацию будет сравнима с той, что сейчас действует за фейки о Вооружённых силах РФ. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, передаёт ТАСС.
Изменения вносятся в недавно принятые статьи УК и КоАП по дискредитации и фейкам о ВС РФ. Наказания остаются такие же, расширяется список органов, в отношении которых эти действия осуществляются, — пояснила депутат.
По её словам, против России
Панькина уточнила, что в ближайшее время законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооружённых силах. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа также предусмотрено наказание за призывы к антироссийским санкциям. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо лишение свободы.