Депутат ГД поддержала идею наказывать за фейки о госорганах

Ответственность за распространение недостоверной информации о работе государственных органов за рубежом и за их дискредитацию будет сравнима с той, что сейчас действует за фейки о Вооружённых силах РФ. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, передаёт ТАСС.

Изменения вносятся в недавно принятые статьи УК и КоАП по дискредитации и фейкам о ВС РФ. Наказания остаются такие же, расширяется список органов, в отношении которых эти действия осуществляются, — пояснила депутат.

По её словам, против России развернута обширная информационная война. Панькина добавила, что появляется всё больше данных о том, что на фейки потрачены сотни миллионов долларов, а ложных публикаций в Интернете уже более трёх миллионов. Депутат считает, что в их распространении участвуют свыше пяти тысяч IT-специалистов.

Панькина уточнила, что в ближайшее время законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооружённых силах. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа также предусмотрено наказание за призывы к антироссийским санкциям. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо лишение свободы.