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Сторонники Майдана на Украине сделали всё, чтобы Крым и Донбасс не захотели стать частью Незалежной «образца 2014 года», считает депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. Таким образом он прокомментировал заявление главы МВД соседнего государства Арсена Авакова. По словам руководителя ведомства, Киев приложил максимум усилий, чтобы не потерять полуостров в 2014-м.

Вся эта майданная шайка, в которой состоял в том числе и Аваков, сделала всё, чтобы Крым и Донбасс не захотели жить на Украине образца 2014 года. Это их эмиссары здесь, в Крыму, пытались запугивать людей в надежде привести к подчинению киевской хунте. Это они рыскали по всей Украине в поисках того, что ещё можно забрать у людей из окружения [четвёртого президента Украины Виктора] Януковича, — цитирует парламентария РИА Новости.

Политик добавил, что в ином случае жители Крыма начали бы возмущаться, и «государственные преступники» в Киеве могли отдать приказ открыть огонь, однако занимались распределением украденного. А передел закончился, то выяснилось, что «Крыма уже и нет в составе их личной Украины».

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура голосования прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признаёт итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Крым «сдали» в 1954 году при председателе Совета министров СССР Никите Хрущёве, а не в 2014 году, когда произошло восстановление справедливости. Такое мнение 20 октября высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что виновники сдачи полуострова «без боя» должны понести ответственность.

Он также добавил, что Владимир Зеленский слишком преувеличил военные возможности Украины, заявляя о намерении соорудить в Чёрном море две военно-морские базы. Бальбек пояснил, что политик путает понятия «военная база» и «причал для катеров береговой охраны».