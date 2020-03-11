https://static.news.ru/photo/cb1e41ee-63aa-11ea-a008-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Подозрения в отношении гражданина РФ Кирилла Фирсова должны быть обоснованны Соединёнными Штатами Америки, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Мужчину задержали в Нью-Йорке 7 марта 2020 года. Его обвиняют в торговле персональными данными пользователей.

Американская сторона обязана полностью соблюдать права гражданина России <...> Обвинения в мошенничестве <...> должны быть чётко и аргументированно доказаны, — цитирует парламентария РИА Новости.

Он добавил, что Россия обязана предотвратить нарушение прав Фирсова и добиться защиты его интересов через институт уполномоченного по правам человека.

7 марта в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке был арестован гражданин России Кирилл Викторович Фирсов. ФБР считает, что мужчина управлял платформой Deer.io, на которой располагались онлайн-магазины. В них хакеры рекламировали и продавали взломанные аккаунты и украденную пользовательскую информацию. Платформа была запущена в октябре 2013 года.

По заявлению самого Фирсова, которое размещено на Deer.io, площадкой его проекта пользовались более 24 тысяч магазинов, что принесло более $17 млн.

Ранее Министерство иностранных дел РФ предупредило граждан об американской угрозе за рубежом, писал NEWS.ru.