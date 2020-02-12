https://static.news.ru/photo/58dcabde-4dc0-11ea-b383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по законодательству отклонил предложение ЛДПР увеличить минимальный возрастной порог для избрания депутатом. Лидер фракции Игорь Лебедев просил поднять его с 21 до 30 лет.

Против поправки выступили члены комитета от «Единой России».

Депутат Даниил Бессарабов отметил, что существующий возрастной ценз появился в 1919 году и не менялся с принятия Конституции СССР в 1977 году. По мнению единоросса Ирины Белых, 21-летние могут быть мудрее 40-летних. Она предложила на определять умственные способности и порядочность людей, опираясь на возраст.

При всём уважении к нашей молодёжи и к нашим избирателям в 21 год человек, попавший в депутаты Государственной думы <...> - это студент. И студент, который даже ещё не получил высшего образования, который даже ещё не сдал экзамен по своему предмету, будет принимать законы, по которым нашей стране жить, — отметил Лебедев.

ТАСС отмечает , что фракция ЛДПР выступила с предложением несмотря на то, что её членами является 24-летний Василий Власов — самый молодой депутат российского парламента.

Как писал NEWS.ru, 12 февраля Госдума увеличила президентскую квоту в Совете Федерации до 30 человек.