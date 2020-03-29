https://static.news.ru/photo/0e72d940-71b7-11ea-a093-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пуски ракет малой и средней дальности нельзя проводить на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Таким образом он прокомментировал испытания КНДР, «неопознанный снаряд» которой заметили летящим в сторону Японского моря.

Сейчас, в настоящий период времени, на мой взгляд, это неправильно... Мы, безусловно, осуждаем действия Северной Кореи по запуску ракет в случае подтверждения того, что запуск действительно был произведён, — приводит слова политика РИА Новости.

21 марта 2020 года Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о запуске 21 марта двух баллистических ракет малой дальности из КНДР. Они были отправлены в сторону Охотского моря.

Ещё одно испытание Пхеньян провёл 9 марта 2020 года, когда со стороны КНДР было запущено три неопознанных снаряда. Запуск произвели в сторону Японского моря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что властям Северной Кореи в течение прошлых недель потребовалась помощь «международных контактов» для расширения в стране тестирования на коронавирус нового типа.

По словам источника, знакомого с ситуацией, анализ на COVID-19 в КНДР сдали по меньшей мере 590 человек. Все они прибыли в страну из-за рубежа в январе. Все пробы показали отрицательный результат.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч. В России к 29 марта зарегистрировано 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.