Госдума одобрила запрет на иностранное финансирование митингов

https://static.news.ru/photo/e82d0234-3a32-11eb-b1de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий запрет иностранного финансирования публичных мероприятий.

Поправки, автором которых выступил депутат Дмитрий Вяткин, призваны регулировать порядок сбора средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, расходования полученных в этих целях средств пожертвований, говорится на сайте нижней палаты парламента. Организатор массовой акции должен будет указывать банковские счета, на которые поступят средства.

Кроме того, прямой запрет вводится на финансирование публичных мероприятий иностранными государствами, НКО, физическим лицами без гражданства, анонимными жертвователями, а также гражданами младше 16 лет и юридическими лицами, зарегистрированными менее чем за год до даты перечисления пожертвования. Ранее законопроект получил поддержку правительства России.

Как сообщал NEWS.ru, накануне депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов. Согласно законопроекту, к иноагентам причисляются отдельные физлица и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование.