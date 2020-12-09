Госдума одобрила запрет на иностранное финансирование митингов

Госдума приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий запрет иностранного финансирования публичных мероприятий.
Поправки, автором которых выступил депутат Дмитрий Вяткин, призваны регулировать порядок сбора средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, расходования полученных в этих целях средств пожертвований,
Кроме того, прямой запрет вводится на финансирование публичных мероприятий иностранными государствами, НКО, физическим лицами без гражданства, анонимными жертвователями, а также гражданами младше 16 лет и юридическими лицами, зарегистрированными менее чем за год до даты перечисления пожертвования. Ранее законопроект получил поддержку правительства России.
Как сообщал NEWS.ru, накануне депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов. Согласно законопроекту, к иноагентам причисляются отдельные физлица и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование.