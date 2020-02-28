https://static.news.ru/photo/abb93378-5a1c-11ea-971b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России не может иметь счета в иностранных банках, а также имущество за рубежом, соответствующие поправки принял комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству.

Также в них прописано, что главой государства может быть гражданин РФ «не имеющий имущества, зарегистрированного на территории иностранного государства». Такие же требования распространяются на семью кандидата на высший пост страны.

На пост президента страны может претендовать гражданин РФ, достигший 35-летнего возраста, постоянно проживающий в России не менее 25 лет. У него не должно быть иностранного гражданства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на проживание на территории иностранного государства. Также уточняется, что одно и тоже лицо не может занимать пост президента «более двух сроков», сообщает ТАСС.

NEWS.ru сообщал, что Центризбирком разработал проект документа о порядке проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что акт учитывает мнение и пожелания членов Центризбиркома и региональных комиссий.