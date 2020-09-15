Госдума оценила планы ЕС сделать Навального «брендом» глобальных санкций

https://static.news.ru/photo/1cfd3fe4-f765-11ea-bca6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Выбор российского оппозиционера Алексея Навального, который свободно перемещается по миру, в качестве «бренда» глобального режима санкций за нарушение прав человека выглядит крайне странным. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее в Европе заявили, что могут назвать новый пакет санкций за нарушение прав человека в честь Навального по аналогии со «списком Магнитского» в США.

Трудно представить в качестве гуманитарной жертвы действующего политика, который спокойно разъезжает по стране, ведёт избирательные кампании, а также свободно выезжает на лечение за границу — сначала в Испанию, а теперь в Германию, — цитирует Панину РИА Новости.

По её мнению, введение санкций — это часть репрессивной стратегии стран Запада. Таким образом, по мнению депутата, они утверждают своё превосходство и право диктовать свою волю другим странам.

Она добавила, что на эту роль лучше подходит создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого могут выдать США, где ему грозит смертная казнь.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва отреагирует при введении западными странами санкций против России из-за отравления политика Алексея Навального.

Навальный больше двух недель находился в искусственной коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20 числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии рассматривают полную заморозку проекта «Северный поток — 2» как реакцию на отравление Навального.