https://static.news.ru/photo/beb411ae-beb9-11e9-a431-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутаты Госдумы в сентябре планируют пригласить на встречу представителей новостных агрегаторов, которые выводят в топы недостоверную информацию, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Речь идёт о распространении заметок, сообщающих о якобы необходимости запрета езды на старых автомобилях.

Исаев напомнил, что фракция с учётом мнения председателя нижней палаты парламента уже выступила категорически против подобной инициативы. Несмотря на это, агрегаторы продолжают тиражировать заголовок «В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей».

Это выглядит более чем странно. В начале сентября мы бы хотели встретиться с представителями этих новостных и поисковых агрегаторов, особенно если они зарегистрированы за рубежом, и уточнить, зачем они это делают, — заявил Исаев.

По мнению депутата, агрегаторы пытаются специально нагнетать социально-политическую ситуацию, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что с инициативой о запрете эксплуатации старых автомобилей выступила зампред Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина («Единая Россия»). Соответствующее предложение она направила в Минтранс и Минпромторг.