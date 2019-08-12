Совет Государственной думы РФ проведёт внеочередное заседание, посвящённое выборам в Мосгордуму. Парламентарии полагают, что через избирательный процесс в столице США якобы пытаются вмешаться во внутренние дела России.
По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, встреча пройдёт 19 августа. Созыв заседания поддержали представители всех думских фракций.
По словам Володина, председателю комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискарёву поручено изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения Совету Государственной Думы по рассмотрению «фактов вмешательства», передаёт «
Ранее News.ru писал, что сенатор Андрей Климов, возглавляющий комиссию Совета федерации «по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России», счёл, что в массовых акциях против ограничения прав россиян на свободные выборы действовали люди с двойным гражданством, ведомые «вашингтонскими подстрекателями». В их числе оказался знаменитый рэпер Мирон Фёдоров, известный как Oxxxymiron.