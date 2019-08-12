Муниципальный депутат Илья Яшин, который отбывает административный арест за нарушение правил проведения публичных мероприятий, предложил главе Центризбиркома Элле Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму. Таким образом, по его словам, он подсказал ей выход из политического кризиса в столице.

В своём обращении Яшин призвал главу ЦИК использовать «свои полномочия во имя Конституции и в интересах граждан». Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции. Реализуйте волю народа...