https://static.news.ru/photo/fb9191e8-d569-11e9-90c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Депутаты Госдумы отклонили законопроект КПРФ, предлагающий поддержать многодетные семьи и освободить родителей от уплаты налога на имущество. Против этой меры выступили чиновники правительства и Счётной палаты, а также парламентарии из «Единой России».

Поправки о том, что многодетная семья не должна платить налог на имущество. Тем более сейчас имущество у нас оценивается по кадастровой стоимости, довольно большие цены, особенно если в доме живут, — цитирует РИА Новости автора законопроекта Тамару Плетнёву.

По мнению парламентария, предоставление налоговой льготы многодетным семьям способствовало бы улучшению демографической ситуации в стране, а также повышению рождаемости.

В случае принятия закона от уплаты налога на имущество физлиц в РФ были бы освобождены более 1,5 млн многодетных семей.

Власти в лице кабмина, Счётной палаты РФ и комитетов Госдумы по бюджету и налогам, а также по вопросам семьи, женщин и детей выступили против инициативы оппозиции.

Как сообщила депутат-единоросс Надежда Максимова, законопроект КПРФ якобы частично «реализован в тех пределах и в рамках, которые одобрил и подписал президент». В связи с этим «ещё раз возвращаться в этом году, наверное, всё-таки нецелесообразно».

Как писал News.ru, ранее Росстат выяснил, что 52,6% многодетных семей в РФ могут позволить себе только еду и одежду, поскольку приобретение товаров длительного пользования уже становится затруднительным.

В августе член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев предложил главе Минфина Антону Силуанову снизить налог на доходы для многодетных матерей.