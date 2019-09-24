https://static.news.ru/photo/615c6e7a-dee4-11e9-96b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Власти Украины должны признать российский статус полуострова Крым, заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. По его словам, только в этом случае возможны переговоры между Москвой и Киевом по установлению морских границ.

Предложение украинской Госгидрографии о принудительном обсуждении рубежей парламентарий назвал популизмом и преамбулой. Он уверен, что киевские власти пытаются использовать мошенническую схему, создав напряжённость в Чёрном море.

Шеремет подчеркнул, что вопрос морских границ будет снят, как только наладятся отношения между двумя странами, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что руководитель Госгидрографии Украины Александр Щипцов высказался за принудительные переговоры с Россией по вопросу установления морской границы. По его словам, отсутствие рубежей лишает Украину возможности полноценно осуществлять свой суверенитет на большей части собственного территориального моря, легально использовать природные ресурсы.