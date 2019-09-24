Власти Украины должны признать российский статус полуострова Крым, заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. По его словам, только в этом случае возможны переговоры между Москвой и Киевом по установлению морских границ.
Предложение украинской Госгидрографии о принудительном обсуждении рубежей парламентарий назвал популизмом и преамбулой. Он уверен, что киевские власти пытаются использовать мошенническую схему, создав напряжённость в Чёрном море.
Шеремет подчеркнул, что вопрос морских границ будет снят, как только наладятся отношения между двумя странами, передаёт
Ранее News.ru писал, что руководитель Госгидрографии Украины Александр Щипцов высказался за принудительные переговоры с Россией по вопросу установления морской границы. По его словам, отсутствие рубежей лишает Украину возможности полноценно осуществлять свой суверенитет на большей части собственного территориального моря, легально использовать природные ресурсы.