Госдума направит в кабмин запрос о целесообразности пребывания РФ в МВФ

Госдума дала поручение комитету по экономической политике запросить в кабмине информацию о целесообразности дальнейшего пребывания России в МВФ, ВТО и ВОЗ. Об этом говорится в соответствующем документе, сообщает «Парламентская газета».

Решение было принято на пленарном заседании, в протокольном поручении говорится об экономической и политической целесообразности нахождения страны в вышеуказанных структурах.

Подготовить документ поручил коллегам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Что касается оценки участия в международных организациях, давайте подготовим протокольное поручение профильному комитету. Комитет изучит вместе с Правительством, и нам дадут ответ, — заявил спикер на пленарном заседании.

Тему о дальнейшем пребывании России в Международном валютном фонде, Всемирной торговой организации и Всемирной организации здравоохранения поднял первый заместитель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев, представляющий фракцию КПРФ.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев прокомментировал NEWS.ru поручение спикера Госдумы Вячеслава Володина изучить вопрос целесообразности присутствия России в ВТО, МВФ и ВОЗ. По его словам, членство в этих организациях ничего не даёт России и грозит огромными штрафами в условиях взятого сейчас экономического курса на самодостаточность в условиях санкций.