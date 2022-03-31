Госдума начала работу над приглашением в Россию Нуланд и Байдена-младшего
Ксения Голуб
Ксения Голуб
12:14, 31 марта 2022
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория НуландФото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Комиссия Госдумы по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине начала проработку вопроса о приглашении в Россию замгоссекретаря США по политическим вопросом Виктории Нуланд и сына президента США Хантера Байдена для дачи показаний, сообщила зампредседателя парламента Ирина Яровая, пишет ТАСС.
Ранее председателем Государственной думы <…> давалось поручение о том, чтобы в числе первоочередных рассмотреть вопрос о возможности приглашения для дачи пояснений официальных лиц Соединенных Штатов, которые, по той публичной информации, которая сообщалась и зарубежными источниками, и российскими источниками, имеют знание, понимание и отношение к этой проблематике. Поэтому сегодня было дано поручение комиссии о начале проработки вопросов о возможности приглашения Нуланд и Байдена-младшего, - отметила Яровая
Британская газета Daily Mail ранее обнаружила доказательства причастности сына президента США Джо Байдена Хантера к биолабораториям на Украине. Инвестиционный фонд Хантера Байдена финансировал на Украине американского подрядчика, который специализировался на исследовании смертоносных патогенов, утверждает издание.