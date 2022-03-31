Госдума начала работу над приглашением в Россию Нуланд и Байдена-младшего

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В России остаются тысячи представителей «пятой колонны», 80% которых прямо или косвенно работают на США. Такое мнение высказал в интервью NEWS.ru российский сенатор Андрей Климов. По его словам, несмотря на многоликость и активность этих людей, их число сравнительно невелико, однако недооценивать их нельзя.

Значительная часть этих людей уже покинули нашу страну, им показалось, что надо уходить под крыло своих хозяев. Но часть осталась, и идёт постоянное рекрутирование в эти структуры людей, причём как...