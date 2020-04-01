Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Russian Government/ via Globallookpress.com

В Государственной думе рассмотрят целесообразность проведения пленарных заседаний нижней палаты 14 и 15 апреля. Премьер-министр Михаил Мишустин должен выступить с отчётом о работе правительства за 2019 год 15 апреля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании обратился к депутатам с предложением, чтобы Совет Думы принял решение «о целесообразности проведения пленарного заседания 14 и 15 апреля», сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что Володин порекомендовал депутатам провести свои короткие отпуска в самоизоляции. Он также подчеркнул, что с помощью современных технологий депутаты могут работать над законами из дома.

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