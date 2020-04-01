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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не обладает информацией о том, поступала ли от Белоруссии просьба о помощи в борьбе с коронавирусом.

По его словам, такой запрос мог поступить по дипломатическим каналам, однако ему неизвестно, было ли это на самом деле, передаёт ТАСС. Я не знаю, были ли по дипломатическим каналам такие...