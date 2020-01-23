https://static.news.ru/photo/ba926dc8-3dd5-11ea-8906-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума может рассмотреть законопроект о поправках в Конституцию, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным, в трёх чтениях до конца февраля.

Всё зависит от количества поправок, которые поступят при рассмотрении закона во втором чтении. Если поправок будет немного и они не потребуют дополнительных обсуждений, то можем рассмотреть, — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что в случае поступления новых правок депутатам на проработку понадобится дополнительное время.

Президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию принят нижней палатой парламента в первом чтении. Проект был внесён президентом РФ Владимиром Путиным 20 января. Закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» предусматривает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 Конституции РФ. Рассмотрение документа во втором чтении запланировано на 11 февраля.

Как ранее писал NEWS,ru, Вячеслав Володин сообщил, что парламент может рассмотреть вопрос о включении в основной закон страны права граждан на бесплатное среднее образование.