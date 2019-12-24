https://static.news.ru/photo/48223394-2666-11ea-99bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о готовности к «отдельным и аккуратным изменениям» в Конституции России.

По мнению политика, они могут коснуться ветвей власти и местного самоуправления.

Тема годичной давности. Во время пресс-конференции вы подчеркнули, что при неизменности основополагающих норм и принципов конституция — это живой инструмент. Ваши слова, — цитирует обращение политика к президенту Владимиру Путину Life.ru.

Также он добавил, что больше нет времени откладывать вопросы в конституционной среде.

В декабре 2018 года Володин уже предлагал оценить Конституцию РФ на соответствие реалиям настоящего времени. Об этом сообщал NEWS.ru.