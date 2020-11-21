Госдума: «формула Штайнмайера» гарантирует мирное урегулирование в Донбассе

«Формула Штайнмайера» гарантирует мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Игнорируя её, Украина вновь показывает, что не хочет соблюдать минские соглашения, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
По её словам, западные санкции, наложенные на РФ, в данной ситуации становятся абсурдными и бесполезными, исходя из логики их инициаторов о том, что подобные меры должны были заставить Москву согласиться на мирное урегулирование,
Как могут быть выполнены минские соглашения, если украинская сторона их демонстративно игнорирует? Нашим европейским партнёрам пора определиться в своём отношении к действиям Украины. По логике вещей, либо они убеждают Киев в необходимости выполнять минские соглашения в полном объёме, либо пора снимать санкции с России, — отметила Панина.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.
В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведение на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера. После того как результаты выборов будут признаны ОБСЕ, в силу вступит закон «Об особом порядке местного самоуправления».
Ранее NEWS.ru сообщал, что советник по информационной политике делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Алексей Арестович заявил, что закон об особом статусе Донбасса, скорее всего, будет пролонгирован.