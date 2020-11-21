Госдума: «формула Штайнмайера» гарантирует мирное урегулирование в Донбассе

https://static.news.ru/photo/d7528b14-2c9f-11eb-bfbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Формула Штайнмайера» гарантирует мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Игнорируя её, Украина вновь показывает, что не хочет соблюдать минские соглашения, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

По её словам, западные санкции, наложенные на РФ, в данной ситуации становятся абсурдными и бесполезными, исходя из логики их инициаторов о том, что подобные меры должны были заставить Москву согласиться на мирное урегулирование, пишет РИА Новости.

Как могут быть выполнены минские соглашения, если украинская сторона их демонстративно игнорирует? Нашим европейским партнёрам пора определиться в своём отношении к действиям Украины. По логике вещей, либо они убеждают Киев в необходимости выполнять минские соглашения в полном объёме, либо пора снимать санкции с России, — отметила Панина.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведение на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера. После того как результаты выборов будут признаны ОБСЕ, в силу вступит закон «Об особом порядке местного самоуправления».

Ранее NEWS.ru сообщал, что советник по информационной политике делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Алексей Арестович заявил, что закон об особом статусе Донбасса, скорее всего, будет пролонгирован.