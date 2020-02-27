https://static.news.ru/photo/983fcc88-593d-11ea-b9e9-fa163e074e61_660.jpg Влад Лисовец Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В большую политику и, в частности, в Государственную думу должны идти не только звёзды эстрады. Туда ещё можно пригласить представителей цирковой арены, считает эксперт моды и телеведущий Владислав Лисовец.

По его словам, такой состав парламента мог бы оказаться более серьёзным, чем нынешний, состоящий из «профессиональных» политиков. Поэтому депутат Наталья Поклонская, которая раскритиковала новую тенденцию, не права, заявил он.

На самом деле, я бы опроверг эту ситуацию. Как раз таки именно в нашей политике и место людям из шоу-бизнеса. А ещё бы я пригласил цирковых артистов. Потому что некоторые депутаты такое придумывают, что это веселее, чем цирк, — цитирует Лисовца НСН.

В последнее время звёзды шоу-бизнеса всё чаще стали идти в политику. Так, в Партию Роста с дальним «прицелом» на Госдуму вступил эпатажный певец и музыкант Сергей Шнуров. Вскоре после этого о намерении создать собственное движение объявила и его коллега по сцене Валерия. Про предложения, связанные с политической карьерой, рассказал и певец Сергей Жуков.

Однако, как писал NEWS.ru, Поклонская заявила, что звёздам отечественной эстрады следует заниматься привычным им делом. Парламентарий предположила, что если артисты не перестанут так активно выходить за рамки сцены, то шоу «Голубой огонёк» придётся снимать в Госдуме.