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Госдеп заявил, что в ответе США по безопасности не будет сюрпризов для РФ

Представитель Госдепа Прайс: в ответе США по безопасности не будет сюрпризов для России
00:15, 26 января 2022
Госдеп заявил, что в ответе США по безопасности не будет сюрпризов для РФ Фото: Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что ответ США на предложения России по гарантиям безопасности её не удивит. Москве уже рассказали, какие её инициативы можно принять, а какие нет, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Там не будет сюрпризов... для русских, — пояснил Прайс.

По его словам, до сведения России уже довели, в каких областях возможен прогресс, а какие инициативы неприемлемы. Это было сделано в ходе многочисленных дипломатических контактов. Так, требование Москвы о нераспространении НАТО на восток относится к категории неприемлемых, добавил представитель Госдепа.

Письменный ответ на инициативы России в области европейской безопасности США и НАТО обещают предоставить на этой неделе.

Ранее стало известно, что в ответ на российские предложения по гарантиям безопасности Соединённые Штаты намерены обозначить области, в которых могут отреагировать на обеспокоенность Москвы. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС. По его словам, США координируют ответ на требования России с ЕС и НАТО.

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