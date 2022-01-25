Госдеп заявил, что в ответе США по безопасности не будет сюрпризов для РФ

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что ответ США на предложения России по гарантиям безопасности её не удивит. Москве уже рассказали, какие её инициативы можно принять, а какие нет, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Там не будет сюрпризов... для русских, — пояснил Прайс.

По его словам, до сведения России уже довели, в каких областях возможен прогресс, а какие инициативы неприемлемы. Это было сделано в ходе многочисленных дипломатических контактов. Так, требование Москвы о нераспространении НАТО на восток относится к категории неприемлемых, добавил представитель Госдепа.

Письменный ответ на инициативы России в области европейской безопасности США и НАТО обещают предоставить на этой неделе.

Ранее стало известно, что в ответ на российские предложения по гарантиям безопасности Соединённые Штаты намерены обозначить области, в которых могут отреагировать на обеспокоенность Москвы. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС. По его словам, США координируют ответ на требования России с ЕС и НАТО.