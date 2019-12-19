https://static.news.ru/photo/7a57348e-229e-11ea-9656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Госдеп выступил против введения «санкций из ада» против России. Соответствующее письмо направлено в сенат, при том что сенат проголосовал за рассмотрение законопроекта.

Администрация Трампа пытается помешать принять новые антироссийские санкции. В письме на 22 страницах, отправленном в сенат, говорится, что Госдеп выступает «решительно против» законопроекта о новых санкциях, пишет Daily Beast.

Автор послания утверждает, что в законе нет необходимости и он может нанести серьёзный вред европейским союзникам, ударить по трансатлантической поддержке уже имеющихся санкций против РФ.

В письме говорится, что закон способен навредить мировым энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам. А под удар попадает фактически весь перечень иностранной коммерческой деятельности с Россией.

Но главное — ограничения могут навредить и американским банкам, работающим в России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Совет Евросоюза принял решение о пролонгировании секторальных санкций в отношении России. Новый этап, как и предыдущие, рассчитан на полгода.