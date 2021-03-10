Госдеп грозит новыми санкциями против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/00688ca8-81df-11eb-b8d0-96000091f725_660.jpg Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

США изучают возможность введения новых санкций за строительство газопровода «Северный поток — 2». Поводом стала критика конгресса за недостаточные шаги со стороны Госдепа за продолжение возведения газопровода.

Мы продолжаем изучать возможности санкций в будущем, — заявил на слушаниях в конгрессе госсекретарь Энтони Блинкен.

Он уже сетовал, что газопровод практически достроен. Что касается шагов против «Северного потока — 2», Госдеп ранее представлял доклад о принимаемых мерах, напоминает РИА Новости.

Результатом этого доклада стало внесение в список санкций трубоукладчика «Фортуна» и его владельца «КВТ-Рус», которые уже и так находились в списке санкций по другому закону — о противодействии противникам Америки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в палате представителей конгресса прошли слушания в присутствии главы Госдепартамента. Представитель комитета по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что завершение строительства трубопровода будет «огромной победой» для президента России Владимира Путина.