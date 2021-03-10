Госдеп грозит новыми санкциями против «Северного потока — 2»

США изучают возможность введения новых санкций за строительство газопровода «Северный поток — 2». Поводом стала критика конгресса за недостаточные шаги со стороны Госдепа за продолжение возведения газопровода.
Мы продолжаем изучать возможности санкций в будущем, — заявил на слушаниях в конгрессе госсекретарь Энтони Блинкен.
Он уже сетовал, что газопровод практически достроен. Что касается шагов против «Северного потока — 2», Госдеп ранее представлял доклад о принимаемых мерах,
Результатом этого доклада стало внесение в список санкций трубоукладчика «Фортуна» и его владельца «КВТ-Рус», которые уже и так находились в списке санкций по другому закону — о противодействии противникам Америки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в палате представителей конгресса прошли слушания в присутствии главы Госдепартамента. Представитель комитета по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что завершение строительства трубопровода будет «огромной победой» для президента России Владимира Путина.