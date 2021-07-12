Госдеп попросил Россию о справедливости в отношении дипломатов

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что американская администрация ожидает, что между посольствами РФ и США будет паритет с точки зрения укомплектованности кадрами. Он добавил, что стороны намерены продолжить консультации по этому вопросу. Об этом сообщает ТАСС.

Для достижения приемлемых договорённостей российская сторона должна проявить справедливость и гибкость. Мы считаем, что в полной мере укомплектованное или в достаточной мере укомплектованное посольство в Москве важно с точки зрения нашей цели, — заявил Прайс.

При этом на вопрос о полном снятий всех ограничений, которое предложил Кремль, глава пресс-службы Госдепа ответил, что это дело дипломатов. Он выразил надежду, что новый раунд двусторонних переговоров приведёт к нужным результатам.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала переговоры в Министерстве иностранных дел России конструктивными. Её мнение приводит пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц в своём Twitter.

Визит Нулaнд продлится до 13 октября. Помимо встреч в российском МИД у неё запланированы переговоры с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Кроме того, заместитель госсекретаря США встретится с помощником президента России Юрием Ушаковым.