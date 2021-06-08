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Госдеп: Блинкен будет участвовать в саммите США и РФ в Женеве

00:15, 08 июня 2021
Фото: Ukrainian Presidential Office/Global Look Press

Глава Госдепа США Энтони Блинкен примет участие в саммите США и России в Швейцарии, он будет в составе делегации Джо Байдена на встрече с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

[Он] примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Женеве, — сказал Прайс.

Российско-американский саммит намечен на 16 июня. Власти Швейцарии сосредоточили внимание на обеспечении безопасности предстоящих переговоров. Федеральное управление полиции (Fedpol) будет координировать и анализировать действия соответствующего характера. Реализовывать планы и программы будет кантональная служба охраны порядка Женевы.

Ранее стало известно, что в НАТО ожидают, что встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена даст возможность для конструктивного диалога Москвы с Альянсом. Об этом на конференции по поддержке демократии и борьбе с коррупцией рассказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

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