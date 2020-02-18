https://static.news.ru/photo/15830816-524c-11ea-aa41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

После публикации данных нидерландской разведки об отсутствии ракетных зенитных систем «Бук», независимый технический эксперт Юрий Антипов сравнил расследование катастрофы рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» на Украине с играми, в которые обычно играют дети.

Становится горячее. Как в детской игре «горячо-холодно», — написал Антипов в Facebook.

При этом авиаэксперт считает, что самолёт разбился не из-за удара ракеты, а теракта на борту Boeing, приводит его слова «Царьград».

Сведения об отсутствии «Буков» в зоне крушения малайзийского Boeing на юго-востоке Украины появились на платформе Bonanza Media и содержатся в документах Совместной следственной группы (ССГ), в которую, кстати, Россия не входит. Самый большой интерес вызвало письмо военной разведки Нидерландов, в котором и сообщается об отсутствии «Буков» в зоне крушения рейса МН17. Эти данные в очередной раз показали, что ССГ никак не может доказать причастность РФ к трагедии 2014 года.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств.

Расследованием трагедии занимается ССГ, в которую вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. ССГ в июне 2019 года нашла четырёх людей, которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Суд должен начаться в марте 2020 года. По делу проходят трое граждан России и один украинец. По данным группы, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как писал NEWS.ru, ранее зампредседателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин рассказал о реакции России на новые факты о крушении малайзийского Boeing.