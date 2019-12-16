Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что США преследуют только одну цель — добиться военного превосходства. Об этом политик
Он отметил, что такая цель в современном мире недостижима, да к тому же может нанести ущерб безопасности всего мира.
В подоплёке выходов США из договоров лежит их стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству, — сказал первый президент Советского Союза.
На самом деле, считает Горбачёв, России и США нужно добиться взаимопонимания в сфере ядерного оружия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший президент СССР Михаил Горбачёв назвал клоуном Владимира Жириновского, а его взгляды сравнил с фашистскими. Так Горбачёв прокомментировал высказывание лидера ЛДПР о том, что первый президент «продал родину».
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