https://static.news.ru/photo/c34bf7ee-207b-11ea-bc24-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Boris Kavashkin/ Global Look Press

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что США преследуют только одну цель — добиться военного превосходства. Об этом политик сказал в интервью японской газете Asahi.

Он отметил, что такая цель в современном мире недостижима, да к тому же может нанести ущерб безопасности всего мира.

В подоплёке выходов США из договоров лежит их стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству, — сказал первый президент Советского Союза.

На самом деле, считает Горбачёв, России и США нужно добиться взаимопонимания в сфере ядерного оружия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший президент СССР Михаил Горбачёв назвал клоуном Владимира Жириновского, а его взгляды сравнил с фашистскими. Так Горбачёв прокомментировал высказывание лидера ЛДПР о том, что первый президент «продал родину».