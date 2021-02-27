Горбачёв сказал, что сделать Путину и Байдену, чтобы избежать ядерной войны

https://static.news.ru/photo/2638c440-78fa-11eb-b5a6-96000091f725_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: AP/TASS

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв считает, что лидеры России и Соединённых Штатов Владимир Путин и Джо Байден должны договориться о встрече для обсуждения проблем разоружения и международной безопасности.

Надо в обязательном порядке президентам встречаться. Мой опыт отношений с Рейганом показывает, что до переговоров он был самым отпетым консерватором, но, поняв проблему, стал очень активным участником переговорного процесса. Главное — не бычиться друг на друга. Всё же ясно: главное — избежать ядерной войны. Раз надо избежать такой проблемы, в одиночку её решить невозможно, необходимо встречаться, — рассказал «Интерфаксу» бывший советский лидер.

По его словам, у России и США «есть очень большой опыт для ответа на вопрос, «куда и как надо идти».

Горбачёв подчеркнул, что «безнадёжных политиков нет».

Есть и те, которые лелеют разбойничьи планы. С ними, конечно, ничего не сделаешь, но их не большинство. Поэтому, чтобы достичь прогресса, нужно открыто идти навстречу друг другу, — добавил экс-глава СССР.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в Кремле ждут отклика от Вашингтона на идею вместе принять совместное заявление на высшем уровне о недопустимости ядерной войны. Его выступление на телесеминаре Совета по международным отношениям размещено на странице дипмиссии в Facebook. Он также объявил, что Россия предлагает отразить в документе то, что между ядерными державами недопустима не только ядерная война, но и любые вооружённые конфликты.

При этом Пентагон не исключил, что США продолжат размещать свои стратегические бомбардировщики B-1 в Норвегии, пусть даже временно. Точные даты и число самолётов названы не были, но американцы готовы сделать это «в любое время», подчеркнул начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун, сообщал NEWS.ru.