Горбачёв рассказал, как можно было спасти СССР

Единственный президент СССР Михаил Горбачёв поделился мнением о том, как можно было спасти СССР после августовского путча 1991 года. Политик видел возможность сохранения страны путём создания Союза Суверенных Государств. Об этом первый президент СССР рассказал в интервью ТАСС.

Горбачёв рассказал, что власти страны недооценили «масштаб и глубину проблем межнациональных отношений, отношений центра и республик», добавив, что идея того, что Союз нуждается в обновлении, пришла не сразу.

Первый лидер СССР отметил, что «создание реальной федерации с реальным суверенитетом республик, которые передают центру часть полномочий», было целью властей страны.

Политик считает, что такой союз мог бы существовать и заручился бы поддержкой большинства республик. Однако путч ГКЧП воспрепятствовал этой возможности.

Но даже после путча, когда республики объявили о своей независимости, а позиции президента СССР были серьёзно ослаблены, я считал, что Союз можно сохранить. И предложил договориться о Союзе Суверенных Государств, — рассказал политик.

Он убеждён, что подобный союз стал бы конфедеративным государством, а полномочия республик расширились бы.

В частности, они бы стали бы членами ООН, а союз сохранил бы место в Совете Безопасности. Сохранялось бы единство вооружённых сил, контроль над ядерным оружием. Я уверен, что это было бы намного лучше, чем то, что произошло после распада Союза, — подытожил политик.

Ранее председатель ВС РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов заявил, что виновником краха СССР было само руководство страны. Он уверен, что Советский Союз распался из-за борьбы за власть между Горбачёвым и Ельциным, также осуждая политиков за их тщеславие. Хасбулатов добавил, что их стремление к власти не имело ничего общего с интересами народа.