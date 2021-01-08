Горбачёв призвал Россию обсудить с Байденом недопустимость ядерной войны

https://static.news.ru/photo/dc5a69bc-53d0-11eb-bd21-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

После избрания демократа Джо Байдена президентом США Россия должна обсудить с новой американской администрацией договорённость о недопустимости ядерной войны. Такое мнение выразил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

Политик напомнил, что в 1985 году он пришёл к соответствующему соглашению с президентом США Рональдом Рейганом. Во время их первой встречи в Женеве обсуждался ядерный потенциал сверхдержав и была озвучена формула о недопустимости войны с применением ядерных технологий. По словам Горбачёва, главный вывод переговоров не потерял актуальности.

Он зафиксирован в совместном заявлении: «Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя. Стороны не будут стремиться к военному превосходству». Россия, кстати, предлагала недавно американцам подтвердить эту формулу. Сейчас приходит новая администрация, и стоило бы возобновить это предложение, — цитирует Горбачёва РИА Новости.

Пока неясно, каким образом будет действовать администрация Байдена. Спецпредставитель нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли убеждён, что ни один американский лидер не должен подтверждать заявление о недопустимости ядерной войны. Как заявил он в начале декабря 2020 года, российская ядерная доктрина носит провокационный характер и допускает применение подобного оружия.

Как писал NEWS.ru, американские власти сознательно выбрали политику агрессивного сдерживания и наращивания конфронтации, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр назвал такие действия выдвижением конфронтационных идей, а также «показательной философией» Запада.