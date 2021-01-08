Горбачёв призвал Россию и США скорректировать военные доктрины

https://static.news.ru/photo/338cbcea-53df-11eb-80f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России и США необходимо договариваться о дальнейшем сокращении вооружений и корректировать свои военные доктрины в сторону неприменения ядерного арсенала первыми. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

Он напомнил, что избранный президент США Джо Байден в ходе предвыборной кампании говорил о необходимости продления договора СНВ-3. Однако, по мнению Горбачёва, это только первый шаг.

Надо договариваться о дальнейших сокращениях. Надо обсуждать и корректировать военные доктрины. Причём в сторону неприменения первыми ядерного оружия, а не в сторону понижения порога его применения, как это сейчас происходит, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Москве и Вашингтону следует вовлекать в переговоры и другие ядерные державы. Экс-президент уверен, что от этого выиграют все.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США подразумевает, что каждая держава сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем общее число таких вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок.

Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года и является единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном, который ограничивает вооружения. Его действие закончится 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

Как ранее писал NEWS.ru, в Минобороны РФ надеются, что после утверждения итогов президентских выборов в США Вашингтон проявит большую заинтересованность в продлении СНВ-3. В ведомстве добавили, что сейчас ситуация с договором складывается «не лучшим образом», так как всё меньше времени остаётся до окончания срока его действия.