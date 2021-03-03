Горбачёв предложил альтернативу антироссийским санкциям США

https://static.news.ru/photo/72343326-7c41-11eb-946a-96000091f725_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Anatoly Melikhov/Russian Look/Global Look Press

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что новые антироссийские санкции не пойдут на пользу отношениям между Западом и Россией. Он считает, что рестрикции нужно заменить переговорами.

Санкции никогда не приводят к улучшению отношений между государствами — ни большие, ни маленькие. Надо решать все спорные вопросы путём переговоров и выяснения позиций, — заявил «Интерфаксу» Горбачёв.

Он подчеркнул, что в своё время СССР и США удалось сообща остановить холодную войну. И произошло это не путём санкций, а исключительно благодаря переговорам.

Евро-атлантическую солидарность следует обратить к решению проблем разоружения, а не к противостоянию, — добавил Горбачёв.

Как писал NEWS.ru, стали известны организации, против которых введены торговые санкции по делу Алексея Навального. В сообщении Минпромторга США говорится, что комитет по конечным пользователям Министерства торговли решил добавить в список Chimmed Group, Chimconnect GmbH, Chimconnect AG, Pharmkontract GmbH, «Фемтеко», «Интерлаб», «ЛабИнвест»; OOO «Продукты АНАЛИТ», OOO «Интертех», Pharmcontract GC, Rau Faem, «Регионснаб» и Riol-Chemie. Санкции против них вводятся за «деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения». Отмечается, что девять из этих организаций находятся в РФ, три в ФРГ и ещё одна в Швейцарии. Также санкции вводятся против 27-го научного центра РФ.

В результате принятых мер все операции, связанные с экспортом в Штаты продукции данных компаний, подпадают под режим лицензирования «с презумпцией отказа». Кроме того, все персоналии, имеющие дела с данными компаниями, также могут попасть под американские санкции.