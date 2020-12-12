Горбачёв поздравил бывшего госсекретаря США Шульца со 100-летием

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Экс-президент СССР Михаил Горбачёв поздравил бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца со 100-летним юбилеем. Он пожелал ему «всего доброго» и отметил, что годы их совместной работы стали поворотными в деле прекращения холодной войны.

Годы нашей с тобой совместной работы стали поворотным пунктом в деле прекращения холодной войны и гонки ядерных вооружений, в возникновении доверия в отношениях между нашими странами. Сегодня масштабы сделанного тогда выглядят особенно внушительно. Думаю, мы можем этим гордиться, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Горбачёв-фонда.

89-летний экс-президент СССР вспомнил, как много раз встречался с Шульцем, как они вели «многочасовые беседы, спорили, искали решения очень сложных вопросов». При этом, по его словам, они говорили о будущем, о мире, в котором будут жить следующие поколения, и находили общий язык. Горбачёв отдал должное работе Шульца и в последующие годы, поблагодарил его за отстаивание мира без ядерного оружия.

Желаю тебе, дорогой друг, и впредь давать всем нам пример замечательного долголетия и интеллектуальной активности, — заключил Горбачёв.

Как писал NEWS.ru, к Михаилу Горбачёву перестали приезжать родственники, а самым близким для него человеком стал помощник, помогающий обессилевшему и болезненному политику. К такому выводу пришло издание MK.RU после премьеры документального фильма Виталия Манского «Горбачёв. Рай» на фестивале «Артдокфест».

В картине бывший президент СССР рассказал, что его больше не навещают внуки. Сам он с трудом поднимается с кресла и передвигается при помощи специального приспособления. Отмечается, что Горбачёв проводит время в служебном доме, который был предоставлен ему в пожизненное пользование. Здание окружено высоким забором с камерами видеонаблюдения и колючей проволокой.