Горбачёв ответил на слухи о готовности СССР отдать Карелию Финляндии

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал информацию о том, что Карелию в годы его правления хотели отдать Финляндии. Высказывания бывшего дипломата и писателя Юкки Сеппинена он назвал полной неожиданностью.
Вообще, для меня это новость, — цитирует его Lenta.ru.
Экс-глава государства подчеркнул, что он ничего подобного никогда не предпринимал. Он допустил, что возможно, это сделал кто-то, помимо него.
Ранее Юкка Сеппинен рассказал, что Советский Союз под руководством Михаила Горбачёва был готов начать переговоры с Финляндией о передаче Карелии. Об этом он написал в своей книге. По его словам, Карелия могла отойти соседнему государству в конце 1980-х — начале 1990-х годов, но этого не случилось из-за позиции президента Финляндии Мауно Койвисто.
Сеппинен отмечает, что у СССР якобы не было ресурсов на восстановление Выборга. Писатель рассказывает, что общался по этой теме с советником-посланником СССР в Хельсинки Львом Паузиным.
Также Сеппинен уверяет читателей, что следующая возможность получить Карелию у финской стороны якобы была уже во времена Бориса Ельцина. И опять оказался против этого Койвисто. Позицию своего президента Сеппинен объясняет тем, что тот опасался возможной конкуренции Карелии с западной частью страны, писал NEWS.ru.
В фонде экс-президента СССР заявили, то Михаил Горбачёв никогда не допускал вероятность того, что Карелия будет передана Финляндии. Сообщения на эту тему назвали «выдумкой безответственных людей».