Горбачёв ответил на слухи о готовности СССР отдать Карелию Финляндии

https://static.news.ru/photo/dffb544c-b0a0-11ea-b53c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал информацию о том, что Карелию в годы его правления хотели отдать Финляндии. Высказывания бывшего дипломата и писателя Юкки Сеппинена он назвал полной неожиданностью.

Вообще, для меня это новость, — цитирует его Lenta.ru.

Экс-глава государства подчеркнул, что он ничего подобного никогда не предпринимал. Он допустил, что возможно, это сделал кто-то, помимо него.

Ранее Юкка Сеппинен рассказал, что Советский Союз под руководством Михаила Горбачёва был готов начать переговоры с Финляндией о передаче Карелии. Об этом он написал в своей книге. По его словам, Карелия могла отойти соседнему государству в конце 1980-х — начале 1990-х годов, но этого не случилось из-за позиции президента Финляндии Мауно Койвисто.

Сеппинен отмечает, что у СССР якобы не было ресурсов на восстановление Выборга. Писатель рассказывает, что общался по этой теме с советником-посланником СССР в Хельсинки Львом Паузиным.

Также Сеппинен уверяет читателей, что следующая возможность получить Карелию у финской стороны якобы была уже во времена Бориса Ельцина. И опять оказался против этого Койвисто. Позицию своего президента Сеппинен объясняет тем, что тот опасался возможной конкуренции Карелии с западной частью страны, писал NEWS.ru.

В фонде экс-президента СССР заявили, то Михаил Горбачёв никогда не допускал вероятность того, что Карелия будет передана Финляндии. Сообщения на эту тему назвали «выдумкой безответственных людей».