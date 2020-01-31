https://static.news.ru/photo/8e6476ea-4435-11ea-a35d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв назвал поразительными слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о вине Советского Союза в развязывании Второй мировой войны.

Для меня это крайне странное высказывание, просто поразительное. Чьим интересам оно служит? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом, — цитирует его РИА Новости.

По его словам, особенно странным выглядит то, что слова эти звучат в канун 75-летия Победы. Лучший ответ на это, как считает Горбачёв, «воздать должное тем, кто избавил человечество от фашизма».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский обвинил СССР наравне с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Об этом украинский лидер заявил после встречи с польским президентом Анджеем Дудой. Зеленский заявил, что теперь Украина и Польша будут тесно сотрудничать по этому вопросу.