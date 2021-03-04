Горбачёв ответил Байдену на предложение о сотрудничестве по разоружению

https://static.news.ru/photo/635e5e2a-7cfb-11eb-ab58-96000091f725_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден, поздравляя с юбилеем Михаила Горбачёва, выразил надежду, что продление договора СНВ-3 на пять лет свидетельствует о возможном сотрудничестве между США и РФ. Экс-президент СССР ему ответил, что тоже надеется на диалог по ядерному разоружению.

Я получил поздравление от президента Байдена. Он пишет: «Надеюсь, что продление на пять лет договора СНВ-3 свидетельствует о том, что США и Россия могут и впредь сотрудничать в совместных усилиях по продолжению начатого вами дела», то есть ядерного разоружения. Я тоже на это надеюсь, и уверен, что за Россией дело не станет, — цитирует РИА Новости Горбачёва.

Эти слова Горбачёв адресовал участникам международной конференции, посвящённой его юбилею.

Как писал NEWS.ru, Джо Байден поздравил бывшего лидера СССР Михаила Горбачёва с 90-летием, подчеркнув, что благодаря его приверженности свободе и мужеству мир стал более безопасным. Он пожелал юбиляру мира, благополучия и здоровья в предстоящем году.

Это поздравление опубликовал в Facebook переводчик первого президента СССР и глава Горбачёв-Фонда Павел Палажченко. Он также сообщил, что в ближайшие дни фонд проведёт крупную международную онлайн-конференцию с участием представителей РФ, США, Германии и Франции. Она будет посвящена юбилею Горбачёва.