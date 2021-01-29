Горбачёв оценил решение России и США о продлении ДСНВ

https://static.news.ru/photo/88c7abd8-632b-11eb-8c8f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачев Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Первый президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал решение лидеров России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Джо Байдена продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между двумя странами.

В принципе, это не моя цель и не моя страсть — воевать. Моё желание и твёрдое стремление — сохранить победу и уйти от войны. Не допустить войны. Вот это, я думаю, мне помогает жить. Потому что, в этом есть главное желание людей. Люди хотят жить мирно, свободно, трудиться и улучшать жизнь, — цитирует Горбачёва KP.RU.

По его словам, сохранить мир помогут встречи, переговоры и договоры, а главное — «никакого варварства».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении договора ДСНВ с США. Документ пролонгирован на пять лет. Соглашение сменило истекший в декабре 2009 года СНВ-1. Изначально он заключался на 10 лет и был продлён по согласию сторон ещё на пять лет. Срок действия СНВ-3 заканчивался 5 февраля 2021-го. Теперь его продлили до 5 февраля 2026-го.

Согласно документу, суммарный арсенал стратегических наступательных вооружений (СНВ), имеющийся у сторон ДСНВ, не должен превышать 700 единиц для развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развёрнутых БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок) и развёрнутых ТБ (тяжёлые бомбардировщики).

О необходимости очередной пролонгации заявляла новая администрация США во главе с Джо Байденом. Этот вопрос был особенно актуален, учитывая то, что предыдущий американский лидер Дональд Трамп приостановил консультации о продлении договора, так как Вашингтон не устроили текущие условия.

Штаты хотели, чтобы в СНВ-3 был включён Китай, однако Пекин отказался от этого. Москва рассчитывала, что администрация Байдена согласится на продление договора на ранее согласованных условиях до истечения его срока, который истекал 5 февраля 2021 года. 27 января 2021 года Совет Федерации ратифицировал документ, который был рассмотрен на заседании и принят единогласно. Голоса «за» отдали все 148 участников заседания, писал NEWS.ru.