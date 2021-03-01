Горбачёв назвал гласность основным драйвером перемен в стране

https://static.news.ru/photo/5ba200d4-7b1a-11eb-9bca-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Гласность являлась необходимым условием для преобразований в Советском Союзе. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачёв.

2 марта ему исполнилось 90 лет. В интервью ТАСС, приуроченном к юбилею, политик рассказал , что стало главным двигателем изменений пи его руководстве государством.

Ругают меня и за гласность. Но без гласности ничего в стране не изменилось бы, — отметил Горбачёв.

Также первый президент СССР признался, что его критикуют «за доверчивость», однако он по-прежнему убеждён, что если бы не доверял людям, перестройка вообще не началась бы. Перестройку и всё, что с ней связано, Горбачёв называет главным делом своей жизни.

Михаил Горбачёв был последним руководителем СССР. С 1985 по 1991 год занимал должность генерального секретаря ЦК КПСС. В 1990–1991 годах — первый и единственный президент СССР.

Ранее, как писал NEWS.ru, Михаил Горбачёв заявил, что лидеры России и Соединённых Штатов Владимир Путин и Джо Байден должны договориться о встрече для обсуждения проблем разоружения и международной безопасности.