Горбачёв назвал гласность основным драйвером перемен в стране

Гласность являлась необходимым условием для преобразований в Советском Союзе. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачёв.
2 марта ему исполнилось 90 лет. В интервью ТАСС, приуроченном к юбилею, политик
Ругают меня и за гласность. Но без гласности ничего в стране не изменилось бы, — отметил Горбачёв.
Также первый президент СССР признался, что его критикуют «за доверчивость», однако он по-прежнему убеждён, что если бы не доверял людям, перестройка вообще не началась бы. Перестройку и всё, что с ней связано, Горбачёв называет главным делом своей жизни.
Михаил Горбачёв был последним руководителем СССР. С 1985 по 1991 год занимал должность генерального секретаря ЦК КПСС. В 1990–1991 годах — первый и единственный президент СССР.
Ранее, как писал NEWS.ru, Михаил Горбачёв заявил, что лидеры России и Соединённых Штатов Владимир Путин и Джо Байден должны договориться о встрече для обсуждения проблем разоружения и международной безопасности.