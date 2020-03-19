Похоже, затевая в начале года историю с поправками в конституцию, Владимир Путин и сам не подозревал во что всё это в итоге выльется. Отставка правительства, конечно, была запланирована, но всё то, что произошло далее, все эти импровизации на ходу с Александром Карелиным и Валентиной Терешковой, — явно нет.

Неожиданно вспыхнувшая пандемия коронавируса оказала непосредственное воздействие на российскую политику. Сперва считалось, что она пойдет, скорее, на пользу власти — приостановление публичных мероприятий должно было закрыть дорогу возможным акциям оппозиции. Теперь же, когда ситуация только ухудшилась, выясняется, что под угрозой оказывается и само голосование 22 апреля, о чем заявил президент. Его поддержала и Элла Памфилова, и агитплакаты о голосовании, судя по утечкам в СМИ, уже готовятся без конкретной даты.

Основных варианта в таком случае два — либо перенос на более поздний срок, либо организация иных форм, например, голосование на дому через портал Госуслуги. И тот и другой вариант имеют свои плюсы и минусы.

Перенос на 13 сентября, Единый день голосования, нежелателен тем, что важное политическое мероприятие, задуманное кремлевской администрацией как событие само по себе, сольётся с чередой избирательных кампаний в регионах. Напомним, в тот день будут избирать губернаторов в 17 субъектах федерации, 11 заксобраний, а также пройдет немало других кампаний — от довыборов в Госдуму по округам до муниципальных. Местный негатив может транслироваться на общефедеральную повестку, в данном случае — на отношение к проекту поправок в конституцию. А если произойдет резкое ухудшение экономической ситуации — и в результате падения нефтяных цен, и из-за ограничений по коронавирусу, то отрицательный эффект будет ещё значительнее. Проводить же раньше, летом, затруднительно по причине летних отпусков, поездок на загородные участки и т.п.

Плюс же в случае с 13 сентября заключается в гарантированной явке, а, главное, экономии средств. Ведь проведение голосования — очень затратное, многомиллиардное мероприятие (плебисцит 22 апреля обойдётся бюджету почти в пятнадцать миллиардов рублей). В данном случае можно будет продемонстрировать заботу Кремля о здоровье населения, и о сбережении бюджетных средств, что весьма выгодно с точки зрения пиара.

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Правда, тогда провластным политтехнологам придётся переписывать весь сценарий, который был рассчитан — судя по молниеносности рассмотрения поправок в парламенте, заксобраниях и в Конституционным суде — на стремительный вариант. В текущей опции важно было не дать согражданам задуматься — отставка Дмитрия Медведева, озвучивание инициативы по поправкам — и сразу пиар-кампания вплоть до 22 апреля. Теперь же россиян надлежит чем-то занять несколько месяцев подряд, не давать им расслабиться и не забыть про конституцию. Это потребует переработки всей концепции с неизвестными рисками в итоге.

Поэтому — и Путин также об этом говорит — возможны альтернативные формы участия — от досрочного до электронного. Но, последнее, как заявила Памфилова 1 марта, возможно только в Москве. Следовательно, либо ЦИК должен будет за месяц решить проблему подключения всей страны к системе электронного голосования, точнее говоря, способности обработать его итоги, либо оно не будет реализовано. В какую сумму и в какие технические усилия это обойдется — можно только догадываться.

Что касается досрочного — за три дня на избирательном участке, либо на дому, — то, во-первых, большинство избирательных участков у нас в школах, следовательно, наплыв посторонних людей в образовательные заведения будет нежелателен и вызовет обоснованные вопросы о здоровье детей. Во-вторых, большой процент за счёт него в масштабах всей страны собрать нельзя. Досрочка выгодна только на местных выборах, когда всё решает небольшое число голосов, которое можно обеспечить, не привлекая к себе внимания. В целом по РФ это обернулось бы необходимостью обслужить миллионы человек, что просто логистически нереализуемо — привезти на дом урну в сопровождении членов избирательной комиссии, наблюдателей и т.д.

Итак, кремлевская администрация, точнее, её внутриполитический блок, сегодня находится перед непростой дилеммой из серии «казнить нельзя помиловать». В любом случае первоначальный сценарий уже нарушен, вирус оказался сильнее человека, и спровоцировал включение «закона непреднамеренных последствий». Посмотрим, как администрация президента будет искать выход из этой ситуации, в которую она сама себя же и загнала.