https://static.news.ru/photo/58cb8ce8-3932-11ea-aab4-fa163e074e61_660.jpg Ольга Голодец Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врио вице-премьеров Константин Чуйченко и Ольга Голодец не войдут в состав правительства Михаила Мишустина.

Об этом осведомлённые источники сообщили РБК. Чуйченко занимал пост руководителя аппарата правительства. Он является давним соратником бывшего главы кабмина Дмитрия Медведева, с которым вместе учился на юрфаке Ленинградского государственного университета.

Ольга Голодец занимала пост вице-премьера по вопросам культуры, спорта и туризма. Она также курировала строительство крупнейших культурно-образовательных центров в Калининграде, Севастополе, Кемерово и Владивостоке.

Российский кабмин ушёл в отставку в полном составе 15 января, передавал NEWS.ru. Члены правительства до формирования нового кабинета будут исполнять свои обязанности с приставкой «и.о.». 16 января Госдума РФ согласовала предложенную президентом Владимиром Путиным кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.