Врио вице-премьеров Константин Чуйченко и Ольга Голодец не войдут в состав правительства Михаила Мишустина.
Об этом осведомлённые источники
Ольга Голодец занимала пост вице-премьера по вопросам культуры, спорта и туризма. Она также курировала строительство крупнейших культурно-образовательных центров в Калининграде, Севастополе, Кемерово и Владивостоке.
Российский кабмин ушёл в отставку в полном составе 15 января, передавал NEWS.ru. Члены правительства до формирования нового кабинета будут исполнять свои обязанности с приставкой «и.о.». 16 января Госдума РФ согласовала предложенную президентом Владимиром Путиным кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
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