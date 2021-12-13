Голикова: проект о введении QR-кодов не связан с ограничением прав россиян

Вице-премьер России Татьяна Голикова, представляя законопроект по введению QR-кодов, заявила, что об ограничении прав россиян речи не идёт, сообщает РИА Новости. По её словам, проект закона связан с порядком оказания услуг на фоне эпидемиологического подъёма, когда надо сохранить нормальное функционирование всех систем и добиться снижения заболеваемости в регионе.

Часто говорят, что речь идёт об ограничении каких-либо прав граждан. Так вот, я хочу сказать, ни о никаких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речь не идёт. Речь идёт <...> о порядке оказания услуг, когда идёт сильный эпидемиологический подъём и при этом надо сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и помимо прочего добиться снижения заболеваемости, — сказала Голикова, выступая на заседании.

Ранее сообщалось о заявлении спикера Госдумы Вячеслава Володина о предстоящем решении по законопроектам о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Политик подчеркнул, что оно будет зависеть от того, какие ответы будут даны главные общественные вопросы. При этом Володин отметил, что считает правильным обсуждать эти законопроекты и вырабатывать решения исходя из позиции, которую озвучил президент России Владимир Путин.

Ранее пост Володина в Telegram, где политик рассказывает о правительственных проектах по QR-кодам, набрал более миллиона просмотров и 700 тысяч комментариев. Значительная часть из них была негативной. Председатель нижней палаты парламента заявил, что конструктивные предложения комментаторов будут изучены. 12 ноября правительство внeсло в Госдуму два законопроекта о введении системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, в транспорте и общественных местах. Ограничения будут действовать до 1 июня 2022 года.