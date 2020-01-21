https://static.news.ru/photo/92e505c8-3c78-11ea-b0c1-fa163e074e61_660.jpg Юрий Борисов Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова, а также её коллега Юрий Борисов назначены заместителями председателя правительства РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Всего у премьер-министра РФ будет девять заместителей, один из них станет первым. Российское правительство ушло в отставку в полном составе 15 января. Все чиновники до формирования нового кабинета работали как временно исполняющие обязанности.

Ранее NEWS.ru передавал, что Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа. Также был опубликован список новых заместителей председателя правительства.