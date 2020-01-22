Вице-премьер Татьяна Голикова не исключила смены руководства Фонда социального страхования (ФСС).
Возможно, будет, — цитирует Голикову РИА Новости.
Она подчеркнула, что это является решением правительства, и не стала называть вероятную кандидатуру.
15 января 2020 года после обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию правительство РФ в полном составе ушло в отставку. К вечеру того же дня президент предложил новую кандидатуру на пост премьер-министра — главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.
Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин подписал указ о первом заместителе и заместителях председателя правительства. Татьяна Голикова сохранила свой пост.
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