https://static.news.ru/photo/dfeea688-3dab-11ea-9f7a-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова не исключила смены руководства Фонда социального страхования (ФСС).

Возможно, будет, — цитирует Голикову РИА Новости.

Она подчеркнула, что это является решением правительства, и не стала называть вероятную кандидатуру.

15 января 2020 года после обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию правительство РФ в полном составе ушло в отставку. К вечеру того же дня президент предложил новую кандидатуру на пост премьер-министра — главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин подписал указ о первом заместителе и заместителях председателя правительства. Татьяна Голикова сохранила свой пост.