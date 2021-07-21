«Глупые нападки»: Жириновскому ответили на слова о запрете «Яблока»

Делая прогнозы о скором признании партии «Яблоко» нежелательной организацией, лидер ЛДПР Владимир Жириновский повышает интерес к собственной политической силе. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил политик Владимир Рыжков, который сотрудничает с «Яблоком».

Это полная чушь. <...> Жириновский просто повышает интерес к своей персоне, к своей партии, нападая такими вот глупыми нападками на «Яблоко», — подчеркнул он.

Политик напомнил, что «Яблоко» — одна из старейших партий страны, которая появилась ненамного позднее, чем ЛДПР. Организация была представлена в четырёх созывах Государственной думы, а сейчас её представители есть почти в десятке региональных парламентов, включая Московскую городскую думу.

Если Жириновскому что-то не нравится в партии «Яблоко», пусть критикует, но речи о нежелательной организации быть не может. Это просто элемент политической борьбы перед выборами, не более того, — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, может ли партии действительно что-то угрожать из-за позиции по Крыму и Донбассу, он сказал, что любая партия имеет право занимать свою позицию по любому вопросу.

В чём проблема? — заключил он.

Ранее Жириновский заявил, что российские власти в ближайшие годы признают партию «Яблоко» нежелательной организацией и запретят её деятельность. По его словам, такое решение примут из-за позиции партии по Крыму, Донбассу и пандемии коронавируса. Он уверен, что основатель «Яблока» Григорий Явлинский пытается «остаться на поверхности чуть дольше», критикуя оппозиционера Алексея Навального.

«Яблоко» придерживается позиций, что Крым — украинская территория, а войну в Донбассе развязала Россия.

Термин «нежелательная организация» возник в российском законодательстве в 2012 году. Под ним понимается неправительственная организация, работа которой, по мнению властей, угрожает обороноспособности России, основам конституционного строя страны или её безопасности. Этот статус имеют различные правозащитные проекты и фонды. При этом такой организацией могут признать только зарубежные или международные НПО, российская организация не может получить этот статус.