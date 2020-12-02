Глухие оценили планы Киева запретить русские жесты на Украине

https://static.news.ru/photo/b3216614-34b2-11eb-b9d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: DPA/TASS

Украинцам могут запретить объясняться жестами по-русски. С такой инициативой выступила группа народных депутатов.

В частности обеспокоенность тем, что граждане страны используют русский жестовый язык выразил соавтор закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Тарас Креминь. По мнению политика, необходимо развивать украинский жестовый язык, обеспечив людей необходимыми учебниками и дидактическими материалами.

Политик также пригрозил нарушителям наказанием и призвал граждан сообщать об учителях и соцработниках, которые изъясняются на русском языке, в том числе жестами, передаёт «ПолитЭксперт».

Однако сами глухонемые указывают на то, что Креминь не учёл главного: русский язык и русский жестовый язык — две совершенно разные лингвистические системы. Поставив их в один ряд, политик продемонстрировал свою некомпетентность.

Дело в том, что со времён СССР жестовый язык для всех республик был единым. В дальнейшем различия стали проявляться, но они настолько незначительны, что переучиваться, по сути, нечему. Отличается только дактилология — пальцевая азбука.

Кроме того, отмечают люди с ослабленным слухом, сейчас на есть ряд проблем, решение которых важнее перехода с русского на украинский жестовый язык. Одна из важнейших — коммуникации между глухими и слышащими детьми, их сверстниками и родителями.

На Украине количество жестов не совпадающих с русскими, в пределах 2%. Даже в других постсоветских республиках различий больше. Например, в Азербайджане 13%, а в Армении 24%.

Ныне действующий закон о государственном языке обязывает каждого гражданина страны владеть украинским. Применять его при исполнении служебных обязанностей должны глава государства, все чиновники и депутаты. Аналогичное требование распространяется и на работников предприятий сферы обслуживания.

Кроме того, украинский закреплён как основной для культурно-массовых мероприятий, театральных постановок, киноиндустрии и издательской деятельности.

Украинский язык также обязателен для СМИ. Его доля на общенациональных телеканалах должна составлять не менее 90%, а на региональных — не менее 80%. Все передачи на других языках подлежат обязательному переводу на украинский.

Закон о государственном языке вступил в силу в июле 2019 года. Документ был принят Верховной радой в апреле, а в мае свою подпись под ним поставил предыдущий президент страны Пётр Порошенко.

Нынешний президент Владимир Зеленский в языковом вопросе оказался непоследователен. В период предвыборной кампании он заявлял о поддержке нового закона, потому что лидер нации «должен защищать украинский язык». Перед вступлением в должность политик называл документ заложником политической риторики и обещал провести его анализ, «чтобы убедиться, что в нём соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины». Однако дальше заявлений Зеленский не пошёл, а во время большого пресс-марафона в октябре прошлого года и вовсе призвал не поднимать языковой вопрос, потому что он раскалывает страну.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирском государственном техническом университете издали первый учебник по лингвистике жестовых языков на русском языке.