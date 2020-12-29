Главы спецслужб РФ, Азербайджана и Армении обсудили взаимодействие

https://static.news.ru/photo/b91050d6-4aa0-11eb-a346-fa163e074e61_660.jpg Александр Бортников Фото: kremlin.ru

Руководители спецслужб Армении и Азербайджана Армен Айвазян и Али Нагиев встретились в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Они поговорили об организации канала связи между ведомствами.

Главы спецслужб Азербайджана Али Нагиев и Армении Армен Айвазян по инициативе директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова провели встречу в Москве, — говорится на сайте Службы государственной безопасности Азербайджана.

В ходе встречи чиновники обсудили выполнение обязательств, появившихся после трёхстороннего заявления 10 ноября. Кроме того, затрагивалась тема соблюдения международного гуманитарного права, безопасность границ и борьбу с терроризмом на территории Нагорного Карабаха.

Обсуждались судьба пропавших без вести и заложников, место захоронений и обмен пленными, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере безопасности, — отметили в ведомстве.

Также представители спецслужб отметили важность создания канала связи, который позволит при необходимости обмениваться информацией.

Как писал NEWS.ru, накануне, 29 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с руководителем кабмина Азербайджана Али Асадовым. Главы правительств двух стран обсудили вопрос восстановления Нагорного Карабаха после установления режима прекращения огня в регионе.

Также политики затронули актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов в энергетической, промышленной и транспортной областях.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

27 декабря некоторые СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. В ответ на это в Минобороны Армении заверили, что в регионе не зафиксировано ни одного инцидента с военными самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.