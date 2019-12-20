https://static.news.ru/photo/87d349e8-23c7-11ea-89e2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Эмомали Рахмон (архивное фото) Фото: kremlin.ru

Главы России и Таджикистана Эмомали Рахмон и Владимир Путин подчеркнули необходимость усилить охрану таджикско-афганской границы. Переговоры политиков прошли в Санкт-Петербурге.

Кроме того, президенты обсудили отношения Душанбе и Москвы, международную и региональную обстановки. Руководители государств затронули тему амнистии части граждан Таджикистана, проживающих в РФ, пишет ТАСС.

Рахмон и Путин поговорили и о снабжении военных республики «современными военными принадлежностями и техникой в соответствии с принятыми программами».

Ранее NEWS.ru сообщал, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил о подготовке группировки «Исламское государство» (запрещена в России) к вторжению в Центральную Азию.

По его словам, обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться. Боевики стараются закрепить свои позиции на севере республики, чтобы подготовить плацдарм для вторжения в Центральную Азию через Таджикистан и Туркменистан.