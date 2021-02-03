Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию с Навальным 22 февраля

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Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза намерены обсудить дальнейшие действия по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным на ближайшем заседании в Брюсселе 22 февраля. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Евросоюз вернётся к этому вопросу на предстоящем Совете по иностранным делам и обсудит его последствия и возможные дальнейшие действия, — цитирует ТАСС заявление Борреля.

Как писал NEWS.ru, Австрия призывает Европейский союз продолжить диалог с Москвой, несмотря на решение московского суда по делу Навального. С таким заявлением выступил министр иностранных дел государства Александер Шалленберг. По его словам, с делом Навального не стоит связывать реализацию проекта «Северный поток-2». Дипломат подчеркнул, что газопровод служит надёжности европейского энергоснабжения. Россию он назвал очень важным партнёром в вопросах энергетики и безопасности. Однако, как подчеркнул глава австрийского МИД, по аспектам, которые касаются непосредственно Навального или демократии, Европа должна показывать прозрачную позицию.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условное наказание по делу «Ив Роше» 44-летнему блогеру Алексею Навального на реальный срок в 3,5 года. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста. На заседании суда по Навальному находилось около 15 иностранных дипломатов.