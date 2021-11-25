Главы МИД России и Японии в телефонных переговорах обсудили мирный договор

Министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Ёсимаса Хаяси обсудили в ходе телефонных переговоров ряд вопросов. В том числе речь шла и о мирном договоре в отношении принадлежности Курильских островов, пишет ТАСС. Территориальные претензии Токио ведут своё начало с момента окончания Второй мировой войны. Россия, в свою очередь, даже наличия территориального спора не признаёт.

Сообщается, что в ходе общения глав МИД сторонами было подтверждено «намерение продолжать диалог», чтобы заключить мир.

Из-за спора о том, кому принадлежат острова в южной части Курил, Москва и Токио до сих пор не могут подписать мирный договор, история эта длится с 1946 года. По мнению Японии, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи являются её «северными территориями». Россия, в свою очередь, не признаёт самого факта территориального спора, считая, что вопрос был решён сразу после капитуляции Японии.

Ранее стало известно, что Япония хочет решить вопрос о принадлежности Курильских островов и заключить мирный договор с Россией как можно скорее, чтобы не перекладывать на плечи последующих поколений существующую проблему.

При этом новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна будет проводить «решительную внешнюю политику» против России и Китая.