Главы МИД России и Германии поговорили по телефону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры со своим коллегой из Германии Хайко Маасе. Они согласились с необходимостью координировать глобальные усилия по борьбе с COVID-19.
Также дипломаты выразили надежду, что 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет способствовать этим целям,
Ранее, как писал NEWS.ru, государственный секретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Они поговорили о следующих шагах Вашингтона и Москвы в сфере контроля над вооружениями. Также главы внешнеполитических ведомств обсудили глобальные усилия по борьбе с распространением коронавируса.
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