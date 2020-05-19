Главы МИД России и Германии поговорили по телефону

https://static.news.ru/photo/b01a8afc-99f5-11ea-839a-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Janine Schmitz/photothek.net/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры со своим коллегой из Германии Хайко Маасе. Они согласились с необходимостью координировать глобальные усилия по борьбе с COVID-19.

Также дипломаты выразили надежду, что 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет способствовать этим целям, говорится на сайте МИД РФ. Кроме того, они подтвердил свою приверженность решениям, достигнутым в ходе «нормандского саммита».

Ранее, как писал NEWS.ru, государственный секретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Они поговорили о следующих шагах Вашингтона и Москвы в сфере контроля над вооружениями. Также главы внешнеполитических ведомств обсудили глобальные усилия по борьбе с распространением коронавируса.